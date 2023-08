Business news: Brasile, a luglio numero passeggeri in aeroporti cresce del 10,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio del 2023 negli aeroporti del Brasile sono transitati oltre 8,4 milioni di passeggeri. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per l'aviazione civile (Anac), evidenziando che il numero è superiore del 10,2 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nonostante ciò, il traffico aeroportuale è rimasto dell'1,3 per cento inferiore a quello registrato nel 2019, l'anno precedente alla pandemia Covid. Le tratte più trafficate sono state San Paolo-Rio de Janeiro, San Paolo-Porto Alegre e San Paolo-Brasilia. Per il ministro del Turismo, Celso Sabino, il mese di luglio segna la forte ripresa delle attività turistiche nel Paese. "Questi buoni numeri sottolineano l'importanza del settore aereo nel rilanciare il turismo brasiliano. Il nostro settore ha mostrato la sua forza per lo sviluppo del Paese, generando posti di lavoro e reddito e, quindi, un potente trasformatore di vite", ha affermato. (Res)