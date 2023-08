Economia: Osnato (Fd'I), da parole Gros apprezzamento a politiche governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolgo con favore le parole di Daniel Gros nell'intervista pubblicata oggi su 'La Stampa', secondo cui il governo si mostra 'pragmatico e prudente' e l'Italia, grazie anche alla solidità dei suoi conti pubblici, è meno esposta di altri Paesi a un possibile rallentamento dell'economia globale. Ormai le cassandre dell'opposizione vengono smentite non soltanto nella normale dialettica politica, ma anche da autorevoli economisti stranieri che riportano il 'sentiment' dei mercati internazionali". Lo dichiara, in una nota, Marco Osnato, di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati, commentando le parole del direttore del prestigioso Centre for european policy studies (Ceps) di Bruxelles. "La realtà è che gli osservatori stranieri hanno piena fiducia in Giorgia Meloni, nell'esecutivo da lei guidato e nella politica fiscale di questi dieci mesi. Le opposizioni giocano a dare addosso all'Italia, gridando 'al lupo' o accusandoci di non mantenere le promesse elettorali - prosegue il parlamentare -. Al contrario, ci siamo sempre affidati al senso di responsabilità dei cittadini: non si può fare tutto e subito, ma nell'arco della legislatura, e nonostante qualsiasi imprevisto, realizzeremo ogni punto del nostro programma. Infine, fa ancora più danni chiunque alimenti un'inesistente contrapposizione fra il governo e la comunità internazionale: è ora che anche le sinistre guardino in faccia la realtà e la smettano di giocare al 'tanto peggio, tanto meglio'. Grazie a un impegno di cinque anni vedremo un Paese trasformato in positivo: Gros ha detto che 'alla lunga potrebbero esserci frutti importanti'. Abbiamo tutti il dovere morale di crederci". (Com)