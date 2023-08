Governo: al lavoro su legge di Bilancio, domani primo confronto in Cdm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al lavoro per costruire un'Italia che torni a pensare in grande, a essere consapevole del suo valore e delle sue potenzialità ancora inespresse", il post di venerdì scorso del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al rientro dalle sue vacanze. Un obiettivo ambizioso. Del resto, le sfide non mancano: a fine settembre si tornerà a discutere, alla Camera dei deputati, di salario minimo, dopo la sospensiva di sessanta giorni dell’esame degli interventi approvata dall’Assemblea di Montecitorio, in attesa della proposta che sarà elaborata dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). A novembre, poi, spazio nel dibattito parlamentare alla ratifica o meno delle modifiche al Meccanismo europeo di stabilità (Mes), senza dimenticare quel che accadrà in merito al progetto di rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (Rin)