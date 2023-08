Francia: ministro Istruzione, non si potrà più indossare l’abaya a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scuole francesi le studentesse non potranno più indossare l’abaya, tradizionale abito femminile islamico che copre tutto il corpo eccetto testa, piedi e mani. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Gabriel Attal. Parlando all’emittente televisiva “Tf1”, il ministro ha detto che intende fornire “regole chiare a livello nazionale” ai dirigenti scolastici del Paese, con i quali desidera avere colloqui “già dalla prossima settimana” per assisterli nell’attuazione del divieto. Entrando in una classe non si dovrebbe essere in grado di identificare la religione degli alunni “a colpo d’occhio”, ha spiegato Attal. “La scuola della Repubblica è costruita intorno alla laicità”, ha aggiunto. (Frp)