Business news: Brasile, governo annuncia investimenti per ampliare servizio internet 4G e 5G

- Il governo del Brasile ha annunciato investimenti per migliorare la copertura del segnale di telefonia mobile 4G e 5G, in diverse località del Paese e lungo alcune autostrade. Lo riferisce il ministero della Comunicazione in una nota in cui evidenzia che i fondi sono stanziati nell'ambito del nuovo Programma di accelerazione della crescita (Pac), piano di investimenti pubblici nelle infrastrutture varato recentemente del governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. In particolare il ministero specifica che i 18,5 miliardi di real (3,4 miliardi di real) previsti saranno destinati all'ampliamento del servizio 5G e 4G in 7.400 località e lungo 35.700 chilometri di autostrade federali, oltre all'installazione di reti fisse in fibra ottica in 530 municipi. (Res)