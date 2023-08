Venezia: Rutelli, conferenza Soft power riunirà competenze di altissima qualificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Venezia, "nella più affascinante delle fragili città del mondo, la quarta conferenza del Soft power club riunirà competenze di altissima qualificazione, responsabili istituzionali, personalità innovative della cultura, del business, della scienza. L’'Elogio del multilateralismo' che ci ha trasmesso l’inviato speciale di Papa Francesco, il cardinale Zuppi, è importante in una stagione in cui prevalgono rombi di guerra e drastiche competizioni geostrategiche, con la scandalosa conferma che centinaia di milioni di umani rimangono assoggettati alla costrizione della fame". Lo afferma il presidente del Soft power club, Francesco Rutelli, presentando la quarta Soft power conference che si aprirà domani a Venezia. Il primo appuntamento - si legge in una nota - a cura dell’Istituto dei democratici europei (Ied), sarà lunedì 28 agosto tra le 16 e le 19 nella sala degli Arazzi: "Soft power on a blue planet: pursuing economic and social prosperity in a water insecure world. Lezioni dal passato e strategie per il futuro, dalla Serenissima Repubblica di Venezia al mondo globalizzato. Il ruolo dell’Unione europea e gli scenari del multilateralismo in tempi di crisi". Dopo il messaggio del presidente della Camera Lorenzo Fontana apriranno i lavori Gianfelice Rocca, vicepresidente della Fondazione Giorgio Cini e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e presidente onorario del Soft power club. Introdurrà Francesco Rutelli. A seguire il messaggio del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato speciale di Papa Francesco, che sarà commentato da Ettore Sequi, presidente di Sorgenia e già segretario generale del ministero degli Esteri. La prima sessione sarà coordinata da Giulio Boccaletti, Direttore Scientifico dell’Euro-Mediterranean Center for Climate Change e docente alla Smith School of Enterprise and Environment dell’Università di Oxford. Sono previsti i messaggi keynote del commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni; del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin; del Principe di Giordania El Hassan Bin Al Talal, presidente dell’Arab Thought Forum; della segretaria di Stato francese per la Biodiversità, Sarah El Haïry. Parteciperanno: Kiran Mazumdar-Shaw, Presidente Esecutivo Biocon e Biocon Biologics (India); Ana Luiza Thompson Flores, Direttore dell'Unesco Regional Bureau per la Scienza e la Cultura in Europa; Lord Charles Powell, diplomatico, ex consigliere per gli affari esteri dei primi ministri Margaret Thatcher e John Major; Yuan Ding, China Europe International Business School di Shanghai; Katia Da Ros, vicepresidente Confindustria; Agostino Re Rebaudengo, presidente Elettricità Futura; Luca Dal Fabbro, presidente Gruppo Iren; Lucia Silva, Direttore responsabile Ufficio Sostenibilità di Generali; Massimo Medri, sindaco di Cervia. La conferenza - conclude la nota - sarà trasmessa in streaming sui canali social dello Ied. (Com)