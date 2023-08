Infrastrutture: l'Egitto ospita un nuovo ciclo di negoziati sulla diga etiope Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ iniziato oggi al Cairo un nuovo ciclo di negoziati tra Egitto, Sudan ed Etiopia sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), l’infrastruttura a monte del Nilo Azzurro, dopo uno stallo di circa due anni e mezzo. Lo ha detto il ministero egiziano delle Risorse idriche e dell'Irrigazione in un comunicato stampa. Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il primo ministro etiope Abiy Ahmed avevano concordato, a margine del vertice dei Paesi confinanti con il Sudan tenuto al Cairo il 13 luglio scorso, di riavviare i negoziati per raggiungere un accordo sulla Gerd entro quattro mesi. Il ministro egiziano delle Risorse idriche e dell'Irrigazione Hani Sweilem ha sottolineato l'importanza di raggiungere un'intesa legale e vincolante sulle regole per il riempimento e il funzionamento della diga, tenendo conto degli interessi e delle preoccupazioni dei tre paesi. Sweilem ha sottolineato l’importanza di fermare qualsiasi passo unilaterale e che continuare a riempire e far funzionare la diga in assenza di un accordo costituisce una violazione della Dichiarazione di principi firmata nel 2015. "L'Egitto continua a compiere i massimi sforzi affinché il processo di negoziazione abbia successo", ha affermato il ministro, spiegando che l’Egitto continua ad avere fiducia nell'esistenza di numerose soluzioni tecniche e giuridiche che consentano di soddisfare gli interessi dei tre paesi e di raggiungere l'accordo desiderato. (Cae)