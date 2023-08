Romania: premier Ciolacu ordina controlli nelle stazioni di servizio del Paese dopo esplosioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno Marcel Ciolacu ha dichiarato che nel prossimo periodo verranno ordinati controlli in tutte le stazioni di carburante e Gpl del Paese, dopo le esplosioni avvenute nella notte fra sabato e domenica. Nel caso in cui si riscontreranno non conformità che mettono in pericolo vite umane, le stazioni verranno chiuse. Parlando da Crevedia insieme al ministro dell'Interno, Catalin Predoiu, Ciolacu ha sottolineato come siano in corso le attività per curare al meglio i feriti, diversi dei quali sono già stati trasferiti in ospedali all'estero.(Rob)