Ucraina: vicepremier Kubrakov conferma passaggio in sicurezza di seconda nave per corridoi Mar Nero

- Una seconda nave ucraina è riuscita a navigare in sicurezza dal porto di Odessa attraverso il Mar Nero. Lo ha affermato il vicepremier ucraino Oleksandr Kubrakov, specificando che la nave portacontainer battente bandiera liberiana Primus ha navigato attraverso un corridoio temporaneo predisposto per le navi civili. Il corridoio provvisorio è stato aperto il 10 agosto principalmente per evacuare le navi da tempo attraccate nei porti ucraini. (Kiu)