Migranti: Majorino (Pd), su accoglienza serve cambiamento radicale, governo ascolti Mattarella

- Sulla gestione dell'accoglienza dei migranti” serve un cambiamento radicale. Da Lampedusa al Friuli Venezia Giulia sono diversi i luoghi dove la totale assenza di un piano nazionale alimenta profonde criticità”. Lo afferma in una nota Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale della Lombardia del Partito democratico e responsabile nazionale sulle politiche migratorie riguardo la necessità di un cambiamento radicale rispetto all’accoglienza dei migranti Sottolineando che “si è di fronte a una spirale esplicitamente ignorata dal governo che, non avendo un piano e non volendo aprire un confronto con i sindaci e il terzo settore, non permette alcuna opera reale di distribuzione razionale sul territorio”. “Il governo - prosegue - ha praticamente azzerato il sistema d'accoglienza e non è stato minimamente intenzionato a rivedere le proprie scelte assolutamente fallimentari. Meloni e Piantedosi dovrebbero ascoltare le parole del Presidente Mattarella e rimboccarsi le maniche”. (Com)