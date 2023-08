Frosinone: tenta il suicidio, amica di Taranto lancia l'allarme, salvata donna a Sora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Comandante della Stazione e un suo collaboratore hanno velocemente raggiunto il posto dove però non sono riusciti a trovare la donna a cui si pensava. Hanno però trovato un familiare da cui hanno saputo che si era trasferita in Isola del Liri, in un posto conosciuto ma di cui non sapevano indicare l’indirizzo. I militari hanno quindi chiesto all’uomo di accompagnarli sul luogo che conosceva dove, quindi, le due pattuglie sono arrivate. Appena giunti la donna è stata trovata nel pianerottolo di casa, ancora lucida ma chiaramente in uno stato di forte agitazione. Al Luogotenente comandante di Stazione, che conosceva, nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza immediatamente richiesta dai carabinieri, ha raccontato il suo malessere per poi mostrare le numerose confezioni di farmaci, anche psicofarmaci, che aveva ingerito. I carabinieri le hanno tenute da parte e mostrate al personale sanitario appena sopraggiunto. Intanto all’interno dell’abitazione altre confezioni di farmaci vuote e gettate in terra sono state recuperate ed anche queste poste all’attenzione del medico e del personale infermieristico intervenuto. La donna è stata immediatamente portata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sora dove è stata sottoposta alle prime cure d’urgenza e dove si trova ricoverata. Non è più in pericolo di vita. Nei prossimi giorni sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti. La situazione è seguita dai carabinieri e dai servizi di Sostegno alla Persona intercomunali dell’Aipes di Sora, informati. (Rer)