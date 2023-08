Mobilità: Di Maggio (Fd’I), con modifiche Area B e C giunta peggiora qualità vita cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ingressi più cari per l'area C e meno accesso per l'area B. Sala e la sua giunta hanno sempre idee geniali per peggiorare la qualità della vita dei cittadini. Invece, di aiutarli in un periodo difficile per le famiglie, li danneggia con una stangata inaccettabile e contro la quale tutti dovrebbero ribellarsi”. Lo dichiara Grazia Di Maggio, deputato milanese di Fratelli d'Italia. “Siamo stanchi delle sue uscite vessatorie per le quali si impegna molto più di quanto fa per garantire la sicurezza della città. È ora di invertire questo paradigma per il bene dei milanesi che non si meritano tali punizioni", conclude. (Com)