Calcio: Salvini su Mancini, bastava dire ai tifosi che c'erano in ballo i milioni degli sceicchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri. Al di là di come la si pensi sull’ex allenatore azzurro (bastava dirlo ai tifosi italiani che c’erano in ballo i milioni degli sceicchi), di certo il calcio italiano ha bisogno di una profonda rivoluzione. Flop della Nazionale e mancata partecipazione al Mondiale, vivai in crisi, perdita di appeal della serie A, difficoltà di investimento su nuovi stadi, battaglie legali per partecipare alla serie B (una delle poche comunque a crescere come pubblico e interesse), difficoltà economiche, fallimenti e proprietà sempre meno italiane". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matto Salvini, alla notizia di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio dell'Arabia Saudita. "Come ministero delle Infrastrutture, sono pronto a ragionare con tutti per facilitare la realizzazione di nuovi impianti sportivi, più sicuri, redditizi e moderni, superando burocrazia e i professionisti del no a tutto - aggiunge l'esponente dell'esecutivo -. Il calcio è sport, è passione, per tanti è lavoro e per migliaia di ragazzi è un’alternativa alla strada. Non voglio pensare che i miliardi dell’Arabia Saudita possano azzerare tutto questo". (Rin)