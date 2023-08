Turchia: “neutralizzato” un dirigente del Pkk in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di sicurezza della Turchia hanno "neutralizzato” (parola con cui Ankara indica l'uccisione o la cattura di elementi classificati come terroristi) un militante di alto rango del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), responsabile del traffico di combattenti attraverso il confine siriano-iracheno. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa turca “Anadolu”, citando fonti di sicurezza. Kadri Encu, conosciuto con il nome in codice Dogan, è stato eliminato durante un'operazione nella regione irachena di Gara insieme ad un gruppo di militanti. Encu si era unito al Pkk nel 2006 ed era stato addestrato nel distretto iracheno di Zap. Nel 2018 era stato incaricato di trasferire militanti e armi attraverso il confine siriano-iracheno. Dal 2016, Ankara ha lanciato diverse operazioni (tra cui rientrano “Primavera di pace”, “Ramo d’ulivo” e “Scudo dell’Eufrate”) nelle regioni settentrionali di Iraq e Siria, con l’obiettivo di prevenire la formazione di un “corridoio terroristico”, ossia di evitare che si stabilisca una continuità territoriale tra le zone sotto il controllo delle Forze democratiche siriane (Sdf) e i territori nord-iracheni nei quali i gruppi curdi vicini al Pkk hanno stabilito basi e postazioni militari. Secondo le autorità turche, in 40 anni di attività, il Pkk (considerato organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea) è stato responsabile della morte di oltre 40.000 persone. (Tua)