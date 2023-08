Governo: Tajani su manovra, tutti d'accordo per difendere potere acquisto stipendi e pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Nel Consiglio dei ministri che si terrà domani, il primo dal rientro delle vacanze, si inizieranno a discutere i "grandi temi della manovra finanziaria", compresa la necessità di dare risposte alla perdita del potere d'acquisto "di stipendi e pensioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, partecipando all'evento “La Piazza. Il bene comune”. "Siamo tutti d'accordo nel trasformare questa manovra in una risposta" al momento di grande difficoltà per il potere d'acquisto di stipendi e pensioni ai nostri concittadini", ha detto il ministro ricordando l'impegno a "stabilizzare" oltre il 31 dicembre il taglio del cuneo fiscale del 7 per cento. A fronte di una mancanza di risorse "per fare tutto, puntiamo ad alcune priorità: difendere il potere d'acquisto, di famiglie, imprese e anche anziani. Io credo che si possa fare anche un piccolo passo in avanti sull'aumento delle pensioni minime", ha detto Tajani ricordando il "chiodo fisso" che aveva Silvio Berlusconi: "Eravamo arrivati a seicento euro. L'obiettivo finale era arrivare a mille euro a fine legislatura. Credo che noi dobbiamo continuare" su questo proposito. (Res)