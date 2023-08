Arabia Saudita: "New York Times", Usa sapevano delle uccisioni dei migranti africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti erano a conoscenza che l'Arabia Saudita, partner chiave di Washington in Medio Oriente, stava usando la forza letale per fermare i migranti africani che cercavano di entrare nel regno dallo Yemen, sin dall'autunno scorso, ma hanno scelto di non affrontare pubblicamente la questione. Lo riferisce il "New York Times", citando fonti. Il 21 agosto, l'organizzazione non governativa Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto in cui accusava le guardie di frontiera saudite di aver ucciso centinaia di migranti etiopi e richiedenti asilo che avevano cercato di attraversare il confine tra Yemen e Arabia Saudita da marzo 2022 a giugno 2023. Le autorità saudite hanno respinto le accuse, definendole infondate e false. Il ministero degli Esteri etiope, da parte sua, ha dichiarato che avvierà un'indagine congiunta con Riad. Secondo il "New York Times", gli Stati Uniti hanno ricevuto informazioni dettagliate sul fatto che le forze di sicurezza saudite stavano sparando e maltrattando i migranti dalle Nazioni Unite nel dicembre 2022. (Res)