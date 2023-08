Russia: cofondatore di Yandex chiede revoca sanzioni Ue nei suoi confronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arkady Volozh, co-fondatore del colosso tecnologico russo Yandex, ha presentato una richiesta formale per la revoca delle sanzioni dell’Ue a cui è sottoposto. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times", evidenziando come Volozh abbia di recente condannato pubblicamente la guerra in Ucraina e i suoi avvocati abbiano successivamente presentato una petizione all'Ue. "Francamente è difficile immaginare cos'altro potrebbe fare", ha detto una fonte vicina a Volozh, aggiungendo che "ci sono centinaia di altri uomini d’affari russi sanzionati che osservano attentamente cosa fa Bruxelles". Volozh si è dimesso dalla carica di amministratore delegato di Yandex l’anno scorso dopo che l’Ue lo ha sanzionato per la presunta complicità dell'azienda nella guerra. (Rel)