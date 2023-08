© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda di una bimba caduta dal quinto piano di un balcone in un edificio a Torino. Ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi, che l'ha vista precipitare e afferrata al volo, la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe". Lo afferma su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)