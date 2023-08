Zimbabwe: Mnangagwa si conferma presidente, fiero di guidare una "democrazia matura" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mnangagwa, detto "il Coccodrillo", era il candidato dello Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (Zanu-Pf), al potere da 43 anni. La sua vittoria era stata ampiamente prevista dagli analisti, nonostante le difficoltà incontrate dal suo governo: inflazione galoppante, alti livelli di disoccupazione e carenza di valuta. Già alla vigilia del voto, Chamisa - pastore ed avvocato - aveva comunque promesso di dare battaglia al presidente uscente, un fedelissimo di Mugabe. Il leader di opposizione era arrivato secondo già alle elezioni presidenziali del 2018, vinte da Mnangagwa, di cui non ha mai riconosciuto la vittoria denunciando brogli ed irregolarità. In quel caso, le autorità elettorali gli avevano attribuito 2,2 milioni di voti (contro i 2,4 milioni per Mnangagwa), meno di quelli che gli sono stati riconosciuti nella tornata attuale (Res)