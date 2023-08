Caivano: Piantedosi, contro piazze spaccio droga successi molto importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo non è colpa delle istituzioni, men che meno del premier Meloni, perché se è vero che ci sono piazze di spaccio importantissime come quella di Caivano, esiste una attività delle Forze dell'ordine che fa segnare quotidianamente successi e risultati molto importanti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando con i cronisti a margine di una iniziativa per la donazione del sangue a Pietrastornina, in provincia di Avellino, in merito ai recenti stupri avvenuti nel parco Verde, a Caivano, in provincia di Napoli. "Purtroppo, la domanda di droga è molto forte", ha concluso l'esponente dell'esecutivo. (Rin)