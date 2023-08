Pesca: De Carlo (Fd'I) su granchio blu, consulente Wwf Italia conferma validità scelte governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le parole dello zoologo Ferri, consulente scientifico del Wwf Italia, confermano la validità delle scelte messe in atto dal governo per fronteggiare il fenomeno del granchio blu. Oltre ad essere intervenuto immediatamente con uno stanziamento di 2,9 milioni per sostenere nell'immediato le filiere colpite, infatti, il governo ha da subito ribadito l'importanza di pescare, vendere e mangiare il granchio blu. E anche Ferri, spiegando le caratteristiche di questa specie, ha invitato a 'pescarlo, venderlo al mercato del pesce, mangiarlo e sperare che la sua capacità di ambientarsi in acque dolci sia un fenomeno di breve durata'". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, presidente della IX commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e produzione agroalimentare a palazzo Madama. "Sono tante ormai le realtà che hanno compreso la possibilità che ruotano attorno a questo prodotto e che hanno messo in campo prodotti anche innovativi, dai ristoranti che offrono il crostaceo cucinato, a chi li lavora producendo ravioli di qualità fino ad arrivare a chi li esporta negli Stati Uniti", conclude il parlamentare.