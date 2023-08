Mobilità: De Corato, novità su Area B e C stangate inaccettabili per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentare la tariffa d'ingresso per l'area C e ridurre gli ingressi a disposizione per l'area B è "una stangata inaccettabile per i cittadini milanesi e non, già ampiamente vessati dall'aumento delle tariffe dei mezzi pubblici". Lo afferma in. una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando lli novità sulla mobilità a Milano annunciate oggi da Palazzo Marino. i cittadini, spiega De Corato, "si sono visti aumentare le tariffe del biglietto a fronte di un aumento non tanto di qualità, ma di delinquenza e borseggi. Sala invece che occuparsi di aria fritta con area C e B si occupi della sicurezza di Milano". (Com)