Università: Bernini, aumentano i posti disponibili per Medicina e Chirurgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- A partire dal prossimo anno accademico "aumentano i posti disponibili per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. Questa iniziativa, fortemente voluta e attesa, risponde alle necessità del sistema sanitario e offre un'eccezionale opportunità agli studenti di abbracciare la carriera di medico. Non basta solo aumentare il numero dei posti in aula. È necessario rafforzare le strutture e garantire che la qualità dell'offerta formativa rimanga alta". Lo scrive su X (ex Twitter), la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "Il gruppo di lavoro istituito al ministero ha operato congiuntamente con le Regioni, il ministero della Salute e le Università per rendere possibile questo importante passo avanti nella formazione di nuovi professionisti della salute - continua l'esponente dell'esecutivo -. Tuttavia, questa è solo la prima tappa di un lungo percorso. Continueremo a lavorare con impegno per soddisfare il fabbisogno di nuovi medici e garantire un sistema sanitario sempre più solido e efficiente". (Rin)