Maltempo: a Milano allerta arancione fino a domani, timori per esondazioni Seveso e Lambro

- Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso di criticità arancione (moderata) sia per temporali sia per rischio idrico e idrogeologico per tutta la giornata di oggi, fino alla mattina di domani, lunedì 28 agosto, con un'intensificazione del fenomeno a partire da questa sera. Come stabilito dall'ordinanza sindacale vigente, fino al 31 agosto, durante le allerte meteo vige il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. Le intense piogge previste nella notte tra domenica e lunedì, preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Sono state attivate quindi le azioni necessarie per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro. Visto il livello arancione dell'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a prestare particolare attenzione nella notte a sottopassi, cantine e box interrati e di segnalare immediatamente eventuali criticità al numero della Polizia Locale 020208. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due fiumi e per coordinare gli eventuali interventi. (Com)