Francia: Darmanin, bisogna fare attenzione a voto delle classi popolari

- In Francia bisogna fare attenzione al voto delle classi popolari, per non consegnarlo all'estrema destra di Marine Le Pen. Lo ha detto il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin, nel corso di un intervento pubblico a Tourcoing, alla presenza tra gli altri della premier Elisabeth Borne. Darmanin ha evidenziato come una parte delle classi popolari "si rifugia nell'astensione, a volte nella protesta democratica, a volte sceglie il voto populista. "Non voglio che le classi lavoratrici partecipino a una manifestazione di odio", ha aggiunto. (Frp)