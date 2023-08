Volley: Rai, missione Europa per gli Azzurri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le Azzurre di Davide Mazzanti già qualificate per i quarti (affronteranno la Francia martedì sera a Firenze, diretta Rai 2), da lunedì 28 agosto tocca agli Azzurri di Ferdinando De Giorgi difendere il titolo continentale conquistato due anni fa (e poi suggellato con il Mondiale dell'anno scorso). E' quanto riferisce la Rai. L'edizione 2023 del campionato europeo di volley maschile, che si giocherà tra Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord, vede ai nastri di partenza 24 squadre, divise in quattro gironi da sei, che giocheranno in otto città: Roma - che ospiterà le due semifinale e le finali per il terzo posto e per il titolo - Ancona, Bari, Bologna, Perugia, Varna, Tel Aviv e Skopje. L'esordio dell'Italia, inserita nel girone A insieme con Belgio, Estonia, Germania, Serbia e Svizzera, è fissato per lunedì alle 21.00 al Pala Evangelisti - Pala Barton di Perugia, contro il Belgio: tutte le gare degli Azzurri saranno trasmesse in diretta su Rai 2, con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e, in studio, Simona Rolandi e Fabio Vullo. (Rin)