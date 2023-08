Francia: Piechaczyk (Rte), dibattito tra nucleare e rinnovabili non è utile per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito che contrappone energia nucleare e rinnovabili non è utile alla Francia. Lo ha affermato Xavier Piechaczyk, direttore della Rte, la società responsabile del trasporto di elettricità in Francia. Secondo Piechaczyk, intervistato da "France Inter", è necessario che la Francia investa nelle energie rinnovabili per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, con l’obiettivo di limitare il cambiamento climatico. "L'energia nucleare da sola non sarà sufficiente" per raggiungere l'obiettivo che l'Unione europea si è posta, ha rilevato Piechaczyk, secondo cui va aumentata rapidamente la produzione dalle rinnovabili. "La Francia è colpita da una patologia, quella di passare il tempo a dibattere tra nucleare e rinnovabili: non è questa la prima domanda da porsi", ha osservato ancora. (Frp)