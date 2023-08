Viabilità: Aspi, su A4 dalle 21 di mercoledì 30 chiuso allacciamento con A8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 21 di mercoledì 30 alle 5 di giovedì 31 agosto, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Varese. In alternativa si consiglia di uscire a Milano Viale Certosa, proseguire sul Raccordo di Viale Certosa e fare inversione di marcia in Piazzale Laghi, per poi seguire le indicazioni per Varese lungo l'asse autostradale. (Com)