Francia: ministro Salute, Covid non è ancora "una malattia respiratoria come le altre"

- Il Covid-19 non può ancora venire assimilato a "una malattia respiratoria come le altre". Lo ha detto il ministro per la Salute francese, Aurélien Rousseau, in un'intervista a "Lci". Riguardo all'uso della mascherina, Rousseau ha spiegato che essa deve diventare di uso comune perchè "è vitale". "In altri Paesi del mondo, indossare una maschera quando si è malati è assolutamente banale. Se facessimo un piccolo sforzo potremmo tutelare gli ospedali”, ha spiegato. (Frp)