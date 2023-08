Migranti: Bevilacqua (M5s), Lampedusa al collasso, governo incapace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La situazione di Lampedusa "in queste ore ha raggiunto livelli di criticità insostenibili. Già a giugno, quando ho visitato l'hotspot da appena 400 posti disponibili occupato da 2.500 migranti, la struttura era al limite. Oggi, sotto il peso di numeri record, con oltre 4.000 presenze, pur con tutta la buona volontà e l'abnegazione di chi è impegnato da mesi nella gestione dell'hotspot, la struttura è al collasso. La denuncia del sindaco Mannino, da sempre grato a Croce rossa e Forze dell'ordine che insieme a lui affrontano senza risparmiarsi l'emergenza sbarchi sull'isola, accende l'ennesimo faro sul totale distacco dalla realtà da parte del governo ed è solo l'ennesima dimostrazione dell'incapacità di Meloni e Salvini di gestire i flussi migratori". Lo scrive, in una nota, la senatrice del Movimento cinque stelle, Dolores Bevilacqua. "Fuori dai proclami da campagna elettorale - prosegue la parlamentare - dimostrano solo assoluta inadeguatezza nel dare risposte concrete al sindaco e agli abitanti dell'isola lasciati soli a fronteggiare numeri record. Quello che preoccupa è che il governo non si disturba a rispondere a Mannino, nonostante la presenza del ministro Urso sull'isola. È imbarazzante che vengano strumentalizzate le dichiarazioni del sindaco, attribuendogli parole di critica alle Forze dell'ordine mai pronunciate. Ma del resto, di fronte al comprensibile imbarazzo dell'esecutivo per i pessimi risultati delle sue politiche, questo atteggiamento non può sorprenderci". (Com)