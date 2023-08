© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, ha escluso qualsiasi tipo di cooperazione con il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD). In un'intervista con l'emittente "Ard", Merz ha spiegato che la Cdu non intende lavorare con l'AfD in alcun modo, perchè "ci sono maggioranze" perseguibili anche senza la formazione di estrema destra.(Geb)