Bulgaria-Austria: ministri Economia Bogdanov e Kocher discutono di cooperazione bilaterale

- Il ministro dell'Economia e dell'Industria bulgaro, Bogdan Bogdanov è stato ricevuto dall'omologo austriaco Martin Kocher a Salisburgo. I due hanno discusso dello sviluppo e del potenziamento del buon partenariato economico tra Bulgaria e Austria, come ha spiegato il dicastero di Sofia. L'incontro si è concentrato sulla cooperazione in settori chiave come la microelettronica e sui progetti comuni legati alla legge europea sui chip. I due ministri hanno discusso anche dello sviluppo di partenariati tra piccole e medie imprese di entrambi i Paesi. Bogdanov e Kocher hanno poi parlato delle opportunità di partnership congiunta nel settore automobilistico e dello sviluppo delle zone industriali e dei parchi in Bulgaria. La conversazione si è concentrata anche sulla cooperazione nell’innovazione e sulla stimolazione dell’ecosistema delle start-up. I ministri hanno convenuto di continuare a lavorare attivamente per ampliare i settori della cooperazione economica e aprire nuove opportunità per le imprese austriache e bulgare. (Seb)