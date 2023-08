© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Grecia, Giorgos Gerapetritis, si recherà in Turchia il 5 settembre prossimo, per incontrare l'omologo Hakan Fidan. I due ministri "discuteranno questioni relative alle relazioni bilaterali, nonché agli sviluppi regionali", come si legge in una nota rilasciata dalla diplomazia di Atene. (Gra)