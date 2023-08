Egitto-Italia: colloquio Shoukry-Tajani, stretto coordinamento su Niger e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto quest’oggi una telefonata dall’omologo italiano, Antonio Tajani, nell’ambito dello “stretto coordinamento su varie questioni bilaterali e regionali alla luce delle distinte relazioni tra Egitto e Italia”. Secondo quanto riferito dal portavoce della diplomazia egiziana, Ahmed Abu Zeid, i due ministri hanno discusso “della situazione comune e delle sfide nella regione del Mediterraneo, a cui si aggiunge il fenomeno delle migrazioni illegali”. In particolare, Shoukry ha espresso la sua valutazione “sugli sviluppi legati alla crisi in Niger e sulle modalità per risolverla attraverso mezzi diplomatici, in modo da preservare la sicurezza e la stabilità del Paese e della regione”. Non solo. Shoukry ha informato Tajani “sulla visione dell'Egitto riguardo agli sviluppi della situazione politica e di sicurezza in Libia”, sottolineando la necessità di “sostenere i percorsi e le soluzioni libiche per garantire lo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali il più presto possibile”. Spazio anche alle modalità per “sviluppare le relazioni bilaterali nel campo dell'economia e degli investimenti, al fine di sfruttare in modo ottimale il grande potenziale disponibile nei due paesi”, ha aggiunto il portavoce egiziano. Infine, Shoukry e Tajani hanno concordato di proseguire “strette consultazioni nella fase successiva e di tenere un incontro a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York nel mese di settembre”.(Cae)