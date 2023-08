Giappone: nuovi test su acque scaricate da Fukushima, valori ancora sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone hanno segnalato che nuovi test condotti sulle acque di raffreddamento del reattore nucleare "Fukushima 1" scaricate nel Pacifico continuano a non rilevare tracce sensibili di elementi radioattivi pericolosi. I risultati dei test, effettuati dal ministero dell'Ambiente e dalla prefettura di Fukushima, vengono diffusi pochi giorni dopo che la Cina, definendo "pericolosa" per l'ambiente la decisione operata da Tokyo giovedì, ha disposto un divieto generale all'importazione di prodotti ittici dal Giappone. Secondo i dati pubblicati oggi sui campioni raccolti venerdì, in tutti gli undici punti di raccolta distribuiti su circa 40 chilometri, il livello di isotopi radioattivi del trizio è sotto i limiti definiti dannosi, tali da "non avere alcun impatto sulla salute umana e sull'ambiente". L'agenzia atomica delle Nazioni Unite (Aiea) ha detto che le procedure adottate dal Giappone sono in linea con gli standard di sicurezza internazionali. Tokyo si è peraltro impegnata a condurre test settimanali per tenere sotto controllo possibili emergenze. (segue) (Git)