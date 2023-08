Giappone: nuovi test su acque scaricate da Fukushima, valori ancora sotto controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sversamento delle acque ha innescato proteste nei Paesi vicini, a partire dalla Corea del Sud, con le forze di opposizione che hanno accusato l'amministrazione del presidente Yoon Suk-yeol per aver avvallato i piani di Tokyo. Le tensioni più forti, come detto, sono però con Pechino. Il governo giapponese ha invitato i connazionali che si trovano in Cina ad adottare un "basso profilo" nelle interazioni con i residenti. "Quando uscite in strada cercate di usare adottare cautele come quella di non parlare forte in giapponese, se non necessario", ha scritto l'ambasciata giapponese a Pechino la settimana scorsa. I media riportano inoltre un'ondata di telefonate che le imprese giapponesi in Cina staranno ricevendo, come forma di pressione e minaccia. Secondo alcuni imprenditori citati da "Cna Asia", il numero di telefonate ricevute in questi giorni renderebbe difficile svolgere il lavoro quotidiano. Un allarme che il governo giapponese ha trasmesso alle autorità cinesi esortando il personale diplomatico a intervenire per non esacerbare la questione. (segue) (Git)