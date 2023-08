Migranti: Rojc (Pd), Italia sola per colpa destra nazionalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "L'Italia è isolata perché la destra non ha saputo creare un fronte di Paesi solidali che accettino la redistribuzione dei migranti, in piena coerenza con l'impostazione nazionalista di Salvini e Meloni. Questa emergenza ha responsabili con nomi e cognomi, il resto sono chiacchiere per distogliere l'attenzione dal disastro. Assai sgradevole, per andarci leggeri, chi se la prende col Pd o con le associazioni e i volontari". Lo afferma la capogruppo del Partito democratico in commissione Politiche Ue al Senato, Tatjana Rojc, a fronte delle ondate di arrivi e delle richieste di aiuto formulate dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in visita all'hotspot di Lampedusa. "Polonia e Ungheria in prima fila ci hanno sbattuto la porta in faccia e anzi - precisa la parlamentare -, a Varsavia faranno pure un referendum per sancire 'l'Italia si arrangi'. Ora da Salvini a Urso arrivano accuse o richieste d'aiuto all'Ue, ma non esiste 'l'Europa', esistono e decidono i governi europei, amici delle destre e nemici dell'Italia. Se questi sono i successi della destra in Europa - conclude Rojc - meglio non pensare a quando arriveranno le vere sconfitte economiche". (Rin)