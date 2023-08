Russia: Lavrov, allargamento Brics porterà a rafforzamento del gruppo anche nel G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'allargamento dei Paesi membri del gruppo Brics, il blocco avrà un peso maggiore anche all'interno del G20. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un video pubblicato sul canale Telegram del giornalista Pavel Zarubin. La Russia, ha proseguito Lavrov, coordinerà i suoi approcci con i nuovi membri dei Brics in seno alle varie piattaforme internazionali. "La divisione formale del G20 in G20 plus e Brics plus sta diventando di natura pratica. E, naturalmente, coordineremo i nostri approcci con i nuovi membri all'Onu, al G20 e in altre piattaforme internazionali", ha detto il ministro. (Rum)