Colombia: governo Petro presenta nuova riforma per un "lavoro degno" (2)

Il provvedimento redatto dal ministero del Lavoro individua due forme di rapporto nel delicato settore delle piattaforme digitali per la consegna e distribuzione delle merci: una di lavoro dipendente e subordinato, l'altra di lavoro indipendente e autonomo. Nel primo caso si stabilisce che l'impresa dovrà pagare i contributi "corrispondenti al sistema integrale della previdenza, nelle proporzioni definite dalle norme vigenti". Nel secondo, le piattaforme saranno chiamate a versare un 60 per cento dei contributi sanitari e della salute, lasciando il restante 40 per cento a carico de dipendente. Si mette quindi ordine nel comparto agroalimentare, cruciale nell'economia e nei rapporti sociali della Colombia: chiunque lavori nel settore per 27 settimane consecutive, "senza pregiudizio del suo riconoscimento del suo essere contadino", diventa automaticamente un dipendente a tempo indeterminato. Al tempo stesso si prevede il lavoro "giornaliero" con remunerazioni e versamenti previdenziali stabiliti tra le parti.