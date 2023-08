Colombia: governo Petro presenta nuova riforma per un "lavoro degno" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si gettano quindi le basi per regolarizzare il lavoro domestico e si introducono contratti "speciali" per categorie come personal trainer, lavoratori della cultura e dell'arte, giornalisti e comunicatori sociali. La legge prevede inoltre meccanismi che mettono limiti all'uso del contratto per prestazione di servizio. Una tipologia che non potrà applicarsi in caso di lavoro subordinato nelle imprese private. Se approvata, la riforma aumenterà i permessi di paternità in maniera progressiva, fino ad arrivare - nel 2026 -, a dodici settimane. Il permesso di maternità rimane invece alla quota attuale di 18 settimane. Alle imprese si propongono inoltre paletti certi sulla possibilità di avere lavoro a distanza: queste dovranno promuovere le differenti modalità da remoto in proporzioni che variano a seconda del numero di lavori dipendenti. (Mec)