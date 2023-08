Mobilità:dal 2 ottobre novità per l'ingresso in area B e aumenti per area C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano da domenica 1 ottobre entrano in vigore nuove norme per l'accesso in Area B e Area C, che scatteranno in concreto a partire da lunedì 2 ottobre (nel fine settimana è possibile circolare liberamente). A partire del 1 ottobre 2023 nei giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, i veicoli M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere e massa massima superiore a 5 tonnellate) ed N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate) potranno circolare in Area B solo se dotati di sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta nonché di apposito adesivo che segnala il pericolo dovuto all'angolo cieco. I veicoli, i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo ad apparecchiature funzionali al rilevamento della presenza di ostacoli in prossimità del veicolo, potranno circolare fino all'installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Per tutti i veicoli sarà comunque necessario aver apposto l'adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, il cui scopo è richiamare l'attenzione di pedoni e ciclisti sulla pericolosità di affiancarsi in aree in cui il guidatore non riesce a individuarli. I veicoli M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate) e N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate) dovranno adeguarsi dal 1° ottobre 2024, con la medesima possibilità di deroga non oltre il 31 dicembre 2025. Non è invece prevista per quest'anno l'entrata in vigore di nuovi divieti ambientali. (segue) (Com)