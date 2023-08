Vaticano: Papa, Gesù non è personaggio storico ma ci accompagna nel presente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gesù non vuole essere un protagonista della storia, ma del tuo oggi; non un profeta lontano, ma il Dio vicino!". Lo ha detto Papa Francesco, prima della recita dell'Angelus di oggi. "Cristo non è un ricordo del passato, ma il Dio del presente - ha continuato il Pontefice -. Se fosse solo un personaggio storico, imitarlo oggi sarebbe impossibile: ci troveremmo davanti al grande fossato del tempo e soprattutto di fronte al suo modello, che è come una montagna altissima e irraggiungibile. Vogliosi di scalarla, ma privi della capacità e dei mezzi necessari". Il Santo Padre ha, quindi, sottolineato: "Sulla strada della vita non siamo soli, perché Cristo è con noi e ci aiuta a camminare, come ha fatto con Pietro e con gli altri discepoli. Proprio Pietro, nel Vangelo di oggi, lo comprende e per grazia riconosce in Gesù 'il Cristo, il Figlio del Dio vivente': non un personaggio del passato, ma il Cristo, cioè il Messia, l'atteso nel presente; non un eroe defunto, ma il Figlio di Dio vivente, fatto uomo e venuto a condividere le gioie e le fatiche del nostro cammino". Infine, l'esortazione del Pontefice: "Non scoraggiamoci, dunque, se a volte la cima della vita cristiana sembra troppo alta e la via troppo ripida. Guardiamo a Gesù che cammina accanto a noi, che accoglie le nostre fragilità, condivide i nostri sforzi e appoggia sulle nostre spalle deboli il suo braccio saldo e gentile". (Civ)