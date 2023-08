Germania: Merz, Cdu intende riprendere attività centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu), il principale partito d'opposizione tedesco, intende riprendere l'attività delle centrali nucleari che sono state spente in Germania. Lo ha detto il leader della Cdu, Friedrich Merz, in un'intervista al "Bild am Sonntag", rilevando come il partito, in caso di ritorno al governo, reputa prioritario il collegamento alla rete delle centrali nucleari dismesse negli ultimi anni, al fine di potenziare la produzione di energia in Germania. Tra gli altri temi giudicati centrali dalla Cdu in caso di ritorno al governo, Merz ha citato la riduzione del carico fiscale e il contrasto alla burocrazia eccessiva. (Geb)