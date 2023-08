Libano: esercito, nave militare israeliana è entrata nelle acque territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito libanese ha dichiarato che una nave militare israeliana è entrata nelle acque territoriali del Paese vicino alla città di Naqoura, nel sud del Libano. "Il 25 agosto 2023, dalle 06:50 alle 09:00, un'imbarcazione militare nemica israeliana è entrata nelle acque territoriali libanesi a una distanza di circa 300 metri di fronte a Capo Naqoura", ha riferito l'esercito libanese. L’11 ottobre, Libano e Israele hanno concordato un progetto di accordo mediato dagli Stati Uniti sulla demarcazione del confine marittimo, ponendo così fine a una disputa vecchia di decenni. L’accordo ha aperto la strada all’esplorazione offshore di petrolio e gas. Tuttavia, la questione del confine terrestre tra i due Paesi non è stata ancora risolta. Inoltre, non sono state ancora stabilite relazioni diplomatiche tra Israele e Libano, ancora formalmente in guerra. (Res)