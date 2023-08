Vaticano: Papa, giovedì prossimo in Mongolia per abbracciare Chiesa piccola ma vivace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus, ha ricordato che giovedì prossimo partirà per la Mongolia. "Un viaggio di alcuni giorni nel cuore dell'Asia per abbracciare una Chiesa piccola nei numeri, ma vivace nella fede e grande nella carità", ha detto il Pontefice, che ha dunque espresso apprezzamento per un "popolo nobile, saggio, con una grande tradizione religiosa, che avrò l'onore di conoscere specialmente nel contesto di un evento interreligioso". Il Santo Padre ha ringraziato le autorità "per il cortese invito e quanti con grande impegno stanno preparando la mia venuta", e ha infine chiesto "di accompagnare questa visita con la preghiera". (Civ)