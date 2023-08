Brasile: Lula chiude settimana in Africa, oggi in Angola per vertice Paesi lusofoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, si trova oggi a Sao Tomé e Principe, per partecipare alla 14ma conferenza dei Capi di Stato dei Paesi di lingua portoghese (Cplp). L'appuntamento chiude l'intensa agenda settimanale africana, centrata sul vertice dei Paesi Brics (Brasile, Russi, India, Cina e Sudafrica) di Johannesburg, che passerà alla storia per l'apertura a sei nuovi membri. La Cplp è formata da Angola, Brasile, Capo Verde, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Mozambico, Portogallo, Sao Tomé e Principe, Timor Est. Il vertice odierno, con cui Sao Tomé assume la presidenza ad interim fino al secondo semestre del 2025, si svolge sotto il motto "Gioventù e sostenibilità" e si concentra, tra le altre cose, sulla riforma amministrativa del blocco e sulla ratifica dello status di "osservatore associato" per il Paraguay. (segue) (Brb)