Brasile: Lula chiude settimana in Africa, oggi in Angola per vertice Paesi lusofoni (2)

- Dopo la tappa sudafricana di inizio settimana, Lula, che tornerà a fine giornata in patria, si è recato in Angola per incontri con autorità del governo locale. Nel corso dell'intera missione, l'ex sindacalista ha riproposto la necessità di stringere i legami economici, ma anche sociali e culturali, tra Brasile e Africa. Un impegno già portato avanti durante i due primi mandati da presidente, in omaggio al progetto di consolidare un asse "Sud-Sud" globale. "Spesso, per ignoranza, i brasiliani pensano che fare affari coi paesi ricchi è molto meglio, ma non si accorgono che i Paesi ricchi molto spesso non li vogliono fare con noi. Vogliono esportare i loro prodotti ad alto valore aggregato e vogliono importare solo materie prime", ha detto Lula in Angola. (Brb)