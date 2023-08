Italia-Egitto: colloquio Tajani-Shoukry, impegno comune per Niger e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno comune per una soluzione politica e diplomatica alla crisi in Niger e per dare stabilità e unità alla Libia attraverso un percorso elettorale inclusivo. Questo l’argomento al centro del colloquio tenuto oggi dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il capo della diplomazia dell’Egitto, Sameh Shoukry. ”Il governo dell’Italia in prima fila per rafforzare la pace e la stabilità regionale”, ha scritto Tajani sulla piattaforma X, il social network precedentemente noto come Twitter.(Com)