Ue: ministra francese Boone al "Corriere", nuovo Patto stabilità deve concentrarsi anche su investimenti (2)

- "Ogni Paese dovrebbe avere un dialogo bilaterale con la Commissione per discutere la sua situazione economica, lo stato dei conti pubblici e gli eventuali aggiustamenti, tenendo conto, però, di certe categorie di investimenti e delle riforme programmate. L’obiettivo deve essere aumentare il potenziale di crescita e, quindi, accelerare anche il risanamento dei conti. Questa è la doppia chiave su cui impostare il nuovo Patto di stabilità e di crescita", ha proseguito Boone, secondo cui ogni Stato Ue "ha un differente punto di partenza, quando si parla di indebitamento e del livello di investimenti". "Per esempio la Francia sta investendo molto nella difesa. Quindi ogni Stato membro ha diversi bisogni in termini di investimenti, di riforme e di aggiustamenti fiscali. Ecco perché, insisto, dobbiamo avviare un ciclo di confronti bilaterali con la Commissione. Certo, come abbiamo fatto con i fondi del Next Generation Eu. Questo è il modo migliore per raggiungere la sostenibilità nel medio termine". (segue) (Res)