Sudan: nuove violente esplosioni nella capitale Khartum - video

- Nuove violente esplosioni sono state registrate in diverse zone della capitale del Sudan, Khartoum. Voluminose fiamme si sono levate nei pressi del palazzo presidenziale, e si segnalano esplosioni anche intorno alla base militare del Corpo corazzato nell'area di al-Shajara, a sud di Khartum, parzialmente conquistata dalle Forze di supporto rapido (Rsf) e poi ripresa dalle Forze armate sudanesi (Saf). Gli scontri fra i paramilitari dell'Rsf, guidati dal generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, e le truppe del generale Abdel Fattah al Burhan, capo delle Forze armate e presidente di transizione del Sudan, si sono intensificati negli ultimi giorni nella capitale e nelle vicine città di Omdurman e Bahri, nota anche come Khartum Nord, nonché in parti della regione occidentale del Darfur. A più di quattro mesi dall’inizio degli scontri, il 15 aprile, gli sforzi diplomatici e gli appelli ad un cessate il fuoco non hanno ottenuto alcun risultato. Le Nazioni Unite denunciano l'uccisione di migliaia di persone e dello sfollamento di almeno 4 milioni di altre da quando il conflitto è scoppiato. (Res)